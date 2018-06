Berlin (dpa) - Deutschlands Bürger sollen sich für den Fall schwerer Katastrophen oder eines bewaffneten Angriffs wappnen. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ruft die Bundesregierung in ihrem neuen Zivilschutzkonzept dazu auf, einen individuellen Vorrat an Lebensmitteln von zehn Tagen und für einen Zeitraum von fünf Tagen je zwei Liter Wasser pro Person und Tag vorzuhalten. Das Konzept wurde vom Bundesinnenministerium erarbeitet und soll am Mittwoch durch die Bundesregierung verabschiedet werden.

