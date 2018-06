Berlin (AFP) Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt vor zunehmenden Aktivitäten von Pädophilen in sozialen Netzwerken und in Onlinespielen. Das BKA gehe beim Phänomen des "Cyber Grooming", also der Kontaktaufnahme von Tätern zu ihren minderjährigen Opfern über Internetplattformen, "von einer steigenden Tendenz aus, die alleine schon aufgrund der steigenden Nutzerzahlen bei den Sozialen Medien entstehen dürfte", sagte eine Sprecherin der Behörde der "Welt am Sonntag".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.