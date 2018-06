Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) unterstützt Rucksackverbote bei Großveranstaltungen und will die Fahndung nach Terrorverdächtigen mit einer moderneren Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen verstärkten. "Ein Rucksackverbot bei bestimmten Großveranstaltungen kann sinnvoll sein", sagte de Maizière der "Bild am Sonntag". "Jeder Museumsbesucher ist längst daran gewöhnt, dass er am Eingang Tasche oder Rucksack abgeben muss."

