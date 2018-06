Barcelona (dpa) - Marc-André ter Stegen muss sich auf neue Konkurrenz im Kampf um den Nummer-Eins-Status beim FC Barcelona gefasst machen. Der Wechsel seines bisherigen Rivalen, Claudio Bravo, zu Manchester City wird noch in dieser Woche erwartet.

Barça bestätigte bereits eine erste Einigung mit dem Club des ehemaligen Katalanen-Coaches Pep Guardiola. Statt des 33 Jahre alten chilenischen Nationalkeepers soll künftig der 27 Jahre alte Jasper Cillessen aus den Niederlanden mit ter Stegen konkurrieren. Barça wolle 13 Millionen Euro für den holländischen Auswahltorwart zahlen, der derzeit noch bei Ajax Amsterdam unter Vertrag steht, berichteten die spanische Zeitung "El Mundo" und andere Medien übereinstimmend.

Der 24-jährige ter Stegen ist derzeit verletzt. Bislang hatte er sich immer mit Bravo abgewechselt, zuletzt aber unmissverständlich deutlich gemacht, dass er den Nummer-Eins-Status will.

Am Samstag war bekannt geworden, dass die Katalanen nach dem 6:2-Auftaktsieg in der Primera División gegen Real Betis Sevilla eine erste Einigung mit Manchester City erzielt hatten. Der Deal sei so gut wie unter Dach und Fach, so "El Mundo". Das Spiel könnte somit der letzte Auftritt Bravos im Camp Nou gewesen sein, denn der Wechsel soll bereits nächste Woche über die Bühne gehen.

Der chilenische Nationaltorwart Bravo bedankte sich im Kurznachrichtendienst Twitter bei seinen Fans: "Vielen Dank, dass ihr immer da seid. Man muss wertschätzen, was man hat!" Der Technische Sekretär des FC Barcelona, Robert Fernández, erklärte, man warte aber noch ab, was passiere. "Wenn Claudio geht, hoffen wir, dass wir auch einen neuen Torwart haben", sagte er.

Britische Zeitungen hatten zuvor spekuliert, dass bei einer Verpflichtung von Bravo bei Manchester City Englands Nationalkeeper Joe Hart an den FC Everton ausgeliehen würde. Hart hat bei Manchester Citys neuem Trainer und dem ehemaligen Barcelona-Keeper Guardiola keine Zukunft.

