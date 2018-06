Berlin (dpa) - Mit Gesichtserkennungssoftware will Innenminister de Maizière die Fahndung nach Terrorverdächtigen verstärken. Schon jetzt sei es Privatpersonen möglich, jemanden zu fotografieren und mit einer Software im Internet herauszufinden, ob es sich etwa um einen Promi handelt, beschreibt de Maizière. "Ich möchte eine solche Gesichtserkennungssoftware an den Videokameras an Flughäfen und Bahnhöfen einsetzen", sagte er der "Bild am Sonntag". Wenn ein Verdächtiger auftauche, zeige das System das an. De Maizière unterstützt auch Rucksackverbote bei Veranstaltungen.

