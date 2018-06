Berlin (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat Russland aufgefordert, die angekündigte 48-stündige Waffenruhe in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo durchzusetzen. Jetzt müsse alles getan werden, dass aus der Ankündigung schnell tatsächliche Gewissheit wird, sagte der SPD-Politiker der "Welt am Sonntag". "Damit wir rasch humanitäre Hilfsgüter in die Stadt bringen und die Menschen in Aleppo mit dem Lebensnotwendigsten versorgen können". Moskau hatte sich am Donnerstag bereiterklärt, wöchentlich eine 48 Stunden lange Feuerpause in Aleppo einzulegen.

