Rio de Janeiro (SID) - Die US-Männer haben zum Abschluss der Stadion-Wettbewerbe der Leichtathletik Gold in der 4x400-m-Staffel gewonnen. Das Quartett mit Arman Hall, Tony McQuay, Gil Roberts und Lashawn Merritt kam in 2:57,30 Minuten vor Jamaika (2:58,16) und London-Olympiasieger Bahamas (2:58,49) ins Ziel. Eine deutsche Staffel war nicht am Start.