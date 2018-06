Basel (dpa) - Die Schweiz droht nach Einschätzung der "Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag" zum neuen Transitland für Flüchtlinge auf dem Weg nach Deutschland zu werden. Die Zahl von Migranten, die versuchten, auf diesem Wege illegal in die Bundesrepublik einzureisen, sei stark gestiegen. Die Zeitung verweist auf Angaben der Bundespolizei, wonach seit Jahresbeginn 3385 Personen illegal aus der Schweiz nach Deutschland gelangt seien - 40 Prozent mehr als 2015. Deutschland habe deshalb seine Kontrollen an der Grenze zur Schweiz verstärkt sagte Finanzminister Ueli Maurer nach Angaben der Zeitung.

