Rio de Janeiro (SID) - Mittelfeldspieler Robert Bauer hat sich für seine Provokation unmittelbar nach dem verlorenen Finale der deutschen Olympia-Auswahl gegen Brasilien bei den Fans des Gastgebers entschuldigt. Der Profi des Fußball-Bundesligisten FC Ingolstadt hatte dem Publikum im Maracana sieben Finger entgegen gestreckt - eine klare Anspielung an das 7:1 der deutschen Nationalmannschaft bei der WM vor zwei Jahren gegen Brasilien.

"Während des Spiels habe ich emotional agiert. Wenn ich damit jemanden beleidigt habe, bitte ich tausendfach um Entschuldigung", schrieb Bauer auf Portugiesisch auf seinen sozialen Netzwerkseiten. Dazu postete der 21-Jährige ein Bild von sich im Brasilien-Trikot, beide Daumen zeigen oben. "Es war eine große Freude, in diesem so gastfreundlichen Land mit einem so fröhlichen Volk Fußball spielen zu dürfen", schrieb Bauer: "Ich beglückwünsche das ganze brasilianische Volk zur Goldmedaille."