Istanbul (AFP) Der Attentäter, der auf einer Hochzeitsfeier im südosttürkischen Gaziantep dutzende Menschen tötete, war nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan höchstens 14 Jahre alt. "Ein zwischen zwölf und 14 Jahren alter Selbstmordattentäter sprengte sich entweder selbst in die Luft oder trug einen ferngezündeten Sprengsatz", sagte Erdogan am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Istanbul.

