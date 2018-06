Rio de Janeiro (AFP) Die ersten Olympischen Spiele in Südamerika gehen zu Ende. Im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro begann am Sonntagabend (Ortszeit) die feierliche Abschlussveranstaltung, an deren Ende das Olympische Feuer an Vertreter der japanischen Hauptstadt Tokio übergeben werden sollte. Dort finden 2020 die nächsten Olympischen Spiele statt.

