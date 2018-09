Kirchardt (dpa) - Eine Frau ist auf einem Parkplatz an der Autobahn 6 in Baden-Württemberg von ihrer kompletten Familie vergessen worden. Die Rumänin war mit ihrem Mann, den Kindern und den Schwiegereltern nach Frankreich unterwegs. Sie machten gemeinsam nahe Kirchard Rast. Als die Frau von der Toilette kam, waren die anderen schon weitergefahren. Nach einer Stunde rief die Frau in der Nacht die Polizei. Die Beamten brachten sie in ein Obdachlosenheim. Kurz danach kam eine Anfrage der Bundespolizei, ob in dem Bereich eine Frau übrig sei. Noch in der Nacht wurde die Familie wieder vereint.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.