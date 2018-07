Berlin (AFP) Im Streit zwischen dem Autokonzern Volkswagen und zwei seiner Zulieferer hat die Bundesregierung zu einer schnellen Verhandlungslösung aufgerufen. Es gehe um tausende Arbeitsplätze, die von Kurzarbeit betroffen sein könnten, sagte am Montag ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Unternehmen hätten eine "hohe Verantwortung", ihre Probleme "so konstruktiv wie möglich anzugehen". Daher erfolge ein "Appell" an die Firmen, "das auch voranzutreiben".

