Karlsruhe (AFP) Bei einer Zirkusvorführung in Pforzheim sind während einer Motorrad-Nummer drei Menschen verletzt worden. Ein 31-jähriger Artist wollte am Sonntag mit dem Motorrad von einer Rampe aus eine Eisenkugel überspringen, was nach Polizeiangaben aber misslang.

