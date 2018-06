Berlin (AFP) Regierungssprecher Steffen Seibert hat die Europa-Offensive von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor dem Gipfel zur Zukunft der EU Mitte September verteidigt. Die EU befinde sich nach der Brexit-Entscheidung in einer Phase, in der jeder versuche, zur künftigen Gestaltung der Union beizutragen, sagte Seibert am Montag in Berlin. "Da haben wir als Deutsche, als ein wichtiges Land in der Mitte Europas mit erheblicher politischer und wirtschaftlicher Macht eine Verantwortung. Die nimmt die Bundeskanzlerin wahr."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.