Göteborg (dpa) - Die Explosion einer Handgranate hat einen Achtjährigen in Schweden getötet. Ein Unbekannter hatte den Sprengkörper durch das Fenster eines Mehrfamilienhauses geworfen. Der Junge war zu Besuch bei der Familie, die in dem Haus wohnte. Er hatte im Wohnzimmer geschlafen, als die Granate durch das Fenster flog. Die Polizei vermutet, dass ein Bandenkrieg dahinter stecken könnte. An der Adresse ist ein Mann gemeldet, der wegen eines Mordanschlags in einem Göteborger Restaurant verurteilt worden war.

