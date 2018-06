Trier (dpa) - Borussia Dortmund ist problemlos in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der BVB siegte bei Regionalligist Eintracht Trier souverän mit 3:0. Wesentlich mehr Mühe hatten Hannover 96 und der Hamburger SV. Hannover gewann bei Regionalligist Kickers Offenbach mit 3:2 nach Verlängerung. Der HSV setzte sich mit 1:0 beim Drittligisten FSV Zwickau durch. In einer weiteren Partie siegte Sandhausen 2:1 in Paderborn.



