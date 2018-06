London (dpa) - Nach der Degradierung durch Manchester Citys neuen Trainer Pep Guardiola hat Torwart Joe Hart auch seinen Stammplatz im englischen Nationalteam nicht mehr sicher.

"Ich weiß nicht, was wir machen, solange ich nicht mit Joe gesprochen habe. Das gilt aber für die meisten Spieler", sagte Nationaltrainer Sam Allardyce laut einem Bericht von Sky Sports News. "Er wird definitiv im Kader stehen", kündigte Allardyce jedoch an.

Der 29 Jahre alte Hart steht bei Manchester nach zehn Jahren vor dem Abschied. Guardiola hatte bei den ersten Pflichtspielen der Saison den Argentinier Willy Caballero auf der Torwartposition eingesetzt. Zudem soll der Trainer Hart einen Wechsel nahegelegt haben.

Für die englische Nationalmannschaft spielt Hart seit 2008 und lief seitdem in 63 Partien für die Auswahl auf. England bestreitet sein erstes Spiel in der WM-Qualifikation am 4. September in der Slowakei. Allardyce will sein Aufgebot nach dem dritten Spieltag der Premier League am 28. August bekanntgeben.

