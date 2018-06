Teheran (AFP) Die Syrien-Einsätze der russischen Luftwaffe vom iranischen Stützpunkt in Hamedan aus sind nach Angaben der Regierung in Teheran vorläufig beendet. "Es war eine spezifische autorisierte Mission und sie ist vorerst vorüber. Sie haben sie ausgeführt und sind nun weg", sagte der iranische Außenamtssprecher Bahram Ghasemi am Montag. Künftige russische Angriffe in Syrien von iranischem Boden aus schloss er nicht aus, sollte "die Situation in der Region" sie erfordern.

