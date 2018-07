Brüssel (dpa) - Der belgische Jazz-Musiker Toots Thielemans ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Dies meldete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf Thielemans' Management. Er gehörte zu den bekanntesten Kulturgrößen seines Landes. Der 1922 in Brüssel geborene Musiker trat mit Superstars wie Charlie Parker, Ella Fitzgerald, Natalie Cole, Pat Metheny, Paul Simon und Billy Joel auf und wurde auch mit diversen Filmmusiken bekannt. Er spielte Gitarre, vor allem aber Mundharmonika. Als einer seiner berühmtesten Auftritte gilt sein Solo in der Musik zum Abspann der Sendung "Sesamstraße" in den USA.

