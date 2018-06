Gaza (AFP) In Reaktion auf einen Raketenangriff aus dem Gazastreifen hat Israel Ziele in dem palästinensischen Territorium unter Beschuss genommen. Dabei seien am Sonntag vier Menschen verletzt worden, hieß es von palästinensischer Seite. Die israelische Armee teilte mit, sie habe zwei Posten der radikalislamischen Hamas im Norden des Gazastreifens aus der Luft und mit Panzern beschossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.