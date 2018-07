Rio de Janeiro (dpa) - Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wollen die Gastgeber dafür sorgen, dass die Athleten nur kurze Wege zurücklegen müssen. "Alle werden weniger als 30 Minuten von jeder Anlage entfernt sein", sagte Logistikchef Motoki Tanaka vom Organisationskomitee dem brasilianischen Portal "O Globo" in Rio de Janeiro. Das Olympische Dorf werde sich in einer sehr zentral gelegenen Gegend befinden. Dass Tokio im Gegensatz zu Rio über weniger Platz verfüge und die Sportstätten näher beieinander lägen, erleichtere die Logistik, zitierte "O Globo" den japanischen Funktionär.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.