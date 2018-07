Oslo (AFP) Zum Auftakt von Friedensgesprächen mit den kommunistische Rebellen hat die philippinische Regierung in Oslo angekündigt, einen Friedensvertrag binnen eines Jahres anzustreben. Seine Delegation sei zuversichtlich, wie geplant in neun bis zwölf Monaten eine Einigung zu erzielen, sagte der Delegationsleiter der Regierung, Silvestre Bello, am Montag in der norwegischen Hauptstadt. Die Verhandlungen sollen einen der ältesten Konflikte Asiens beenden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.