Rio de Janeiro (dpa) - Die Vision einer deutschen Olympia-

Bewerbung um die Sommerspiele 2028 findet derzeit nur in Nordrhein-Westfalen Zuspruch. "Wir sind auf jeden Fall offen für die Idee. Für mich ist aber auch klar, dass das erste Signal da vom Sport selbst kommen muss", sagte Nordrhein-Westfalens Sportministerin Christina Kampmann. Klar sei aber auch, "dass wir Olympische Spiele nur dann stattfinden lassen können und auch nur eine Bewerbung in Gang setzen können, wenn die Menschen in Nordrhein-Westfalen dahinter stehen", betonte die SPD-Politikerin.

