New Haven (SID) - Fed-Cup-Spielerin Annika Beck ist in der ersten Runde des WTA-Turniers in New Haven ausgeschieden. Die Weltranglisten-44. verlor gegen die frühere Wimbledon-Finalistin Eugenie Bouchard aus Kanada nach nur 59 Minuten klar mit 2:6:, 1:6.

Das mit 761.000 Dollar dotierte Hartplatz-Turnier dient den Spielerinnen als Generalprobe auf die am kommenden Montag beginnenden US Open, das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Beck war die einzige deutsche Starterin in New Haven.