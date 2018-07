Ankara (AFP) Die Türkei will die türkisch-syrische Grenzregion nach den Worten ihres Außenministers Mevlüt Cavusoglu vollständig von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) "säubern". Es sei das "ganz natürliche Recht" der Türkei, "diese Terrororganisation bei uns und im Ausland zu bekämpfen", sagte der Minister am Montag vor der Presse in Ankara. Die Türkei werde den IS "bis zum Ende" bekämpfen und auch den Kampf anderer Länder und Gruppen gegen diese Organisation unterstützen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.