Berlin (dpa) - Die Bahnhöfe des Jahres 2016 sind der Hauptbahnhof von Stralsund und der S-Bahnhof Steinheim in Westfalen. Eine Jury des Bahnlobby-Vereins Allianz pro Schiene vergab die Auszeichnung für die beiden kundenfreundlichsten Bahnhöfe. An der Station in Stralsund gefiel den Experten die Eingangshalle mit hölzernem Deckengebälk, die tagslichtdurchflutete Bahnsteighalle, ein sehr gutes Bistro und das höfliche Sicherheitspersonal. Steinheim öffne wie ein gastfreundlicher Gutshof Wanderern und Radfahrern seine Pforten. Im Gebäude ist ein Hotel mit Restaurant untergebracht, draußen gibt es einen Biergarten.

