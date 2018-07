New York (dpa) - Dieses Jahr sind mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an der Südgrenze der USA aufgegriffenen worden, wie ein Bericht der Kinderhilfsorganisation Unicef zeigt. Im ersten Halbjahr 2016 seien fast 26 000 Kinder an der US-mexikanischen Grenze entdeckt worden, teilte Unicef mit. Weitere 29 700 Menschen flohen in Familienbegleitung zur Grenze, hauptsächlich Mütter mit jungen Kindern. Die meisten stammen aus El Salvador, Guatemala und Honduras. Viele von ihnen werden wieder zurück in ihre Heimatländer geschickt.

