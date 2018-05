Paris (AFP) Frankreichs Premierminister Manuel Valls hofft, dass seine Sozialisten von der angekündigten Präsidentschaftskandidatur des konservativen Ex-Staatschefs Nicolas Sarkozy profitieren könnten. Sarkozy stehe für eine "harte und populistische Rechte", sagte Valls in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem Magazin "L'Express". Das sei es aber nicht, was die Franzosen wollten.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.