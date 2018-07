Burton-on-Trent (SID) - Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool einen Kantersieg gefeiert und ist in die Runde der besten 32 im Ligapokal eingezogen. Der ehemalige englische Fußball-Rekordmeister siegte beim Zweitligisten Burton Albion mit 5:0, der eingewechselte Daniel Sturridge glänzte mit einem Doppelpack.

"Das war ein sehr seriöser, professioneller Auftritt von uns. Wir haben schöne Tore erzielt, es gibt nichts zu kritisieren. Wir haben einigen mehr Spielzeit gegeben, die sonst noch nicht so zum Zuge gekommen sind", resümierte Klopp.

In der nächsten Runde steigen auch die Teams, die in den internationalen Wettbewerben spielen, in den Ligapokal ein. Titelverteidiger ist Manchester City.