Mönchengladbach (SID) - Nach dem 3:1 im Hinspiel bei Young Boys Bern will Borussia Mönchengladbach im Play-off-Rückspiel gegen den Schweizer Vizemeister am Mittwoch (20.45/Sky und ZDF) den Einzug in die Gruppenphase der Champions League perfekt machen. "Jetzt wollen wir gegen Bern vergolden, was wir uns erarbeitet haben", sagt Sportdirektor Max Eberl vor Play-off-Rückspiel im ausverkauften Borussia-Park.

Eberl warnt aber vor Übermut: "Wir müssen trotz der guten Ausgangslage weiter auf der Hut sein." Und auch der im Hinspiel überragende Stürmer Raffael mahnte: "Wir haben es noch nicht geschafft. Wir müssen noch ein weiteres gutes Spiel gegen Bern machen, um das große Ziel zu erreichen."

Trainer André Schubert, der personell aus dem Vollen schöpfen kann, glaubt allerdings nicht an einen Arroganz-Anfall bei seinen Spielern: "Es kann im Fußball immer alles passieren. Aber der vierte Platz in der Vorsaison mit dem Erreichen der Play-offs war ein Geschenk, das bei uns keiner leichtfertig aufs Spiel setzt", sagte der 45-Jährige selbstsicher. Und Neuzugang Tobias Strobl fügte energisch an: "Wir wollen zeigen, wer Herr im Haus ist und gewinnen."