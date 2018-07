Banjul (AFP) In Gambia ist erneut ein Oppositionspolitiker im Gefängnis ums Leben gekommen. Ebrima Solo Krummah, der nach einer Demonstration im Mai festgenommen worden war, sei in der Nacht zum Samstag nach einer Operation gestorben, teilten Vertreter seiner Partei UDP am Montag mit. Während seiner Haftzeit sei seinen Parteifreunden und Angehörigen der Zugang zu Krummah verweigert worden. Sie seien auch nicht über seinen Gesundheitszustand informiert worden.

