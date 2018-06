Düsseldorf (dpa) - Zum 70. Geburtstag des Landes Nordrhein-Westfalen wird heute der britische Prinz William in Düsseldorf erwartet. In Begleitung von Kanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft wird William als Ehrengast an den Feierlichkeiten teilnehmen - ohne seine Frau Herzogin Kate. Am späten Nachmittag verleiht Kraft der 20. Panzerbrigade der Britischen Streitkräfte in Deutschland im Beisein des Prinzen das Fahnenband des Landes. Am Abend findet ein Festakt statt.

