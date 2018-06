Istanbul (dpa) - Vor dem Besuch von US-Vizepräsident Joe Biden in Ankara hat die türkische Armee Stellungen der von den USA unterstützten kurdischen Milizen in Nordsyrien beschossen. Zugleich feuerte die Türkei in der Nacht auf Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat im nordsyrischen Dscharablus, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Die Scharmützel im türkisch-syrischen Grenzgebiet gingen auch heute weiter. Im Nordosten Syriens einigten sich Kurden und Regime derweil auf eine Waffenruhe.

