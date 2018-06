Istanbul (dpa) - Der türkische Vizeministerpräsident Numan Kurtulmus ist Spekulationen entgegengetreten, dass Russland einen Fuß in die südtürkische Luftwaffenbasis Incirlik setzen könnte. "Incirlik ist ein Nato-Stützpunkt, deshalb kann keine Rede davon sein, Incirlik für eine Nutzung durch Russland zu öffnen", sagte Kurtulmus dem türkischen Nachrichtensender NTV. Er könne sich keinen Reim darauf machen, wie dieses Gerücht in die Welt gekommen sei. In jüngster Zeit hatte es immer wieder Berichte gegeben, dass Russland auch Incirlik für seine Lufteinsätze im Syrienkrieg nutzen möchte.

