Berlin (dpa) - Kate Hudson schaut lieber Kochshows als Filme. Die US-Schauspielerin ("Almost Famous") ist beispielsweise Fan der britischen Sendung "The Great British Bake Off", in der Hobby-Köche um die Wette backen.

"Ich liebe diese Sendung, weil ich selbst passionierte Bäckerin bin", sagte die 37-Jährige der Frauenzeitschrift "Freundin". Oft profitierten auch ihre Kollegen am Filmset von ihrer Leidenschaft. "Wenn ich bei Dreharbeiten nicht ins Hotel muss, sondern zu Hause übernachten kann, bringe ich schon mal blechweise Kekse für die Filmcrew mit", sagte Hudson.