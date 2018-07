Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Olympia-Mannschaft ist aus Rio de Janeiro zurückgekehrt. Rund 300 Sportler sind eben auf dem Flughafen in Frankfurt am Main gelandet. Auf dem Römerberg im Zentrum der Stadt ist jetzt am Mittag eine große Willkommensfeier für die Athleten geplant. Dazu werden unter anderem Bundespräsident Joachim Gauck und Bundesinnenminister Thomas de Maizière empfangen.

