Rio de Janeiro (SID) - Die Tennis-Weltranglistenzweite Angelique Kerber darf sich bei Twitter über die Goldmedaille freuen. Die Silber-Medaillengewinnerin von Rio de Janeiro war während der Olympischen Spiele die meistdiskutierte deutsche Athletin bei dem Kurznachrichtendienst. Auf Platz zwei landete Fußballer Serge Gnabry vor dem goldenen Beach-Duo Laura Ludwig und Kira Walkenhorst.

Insgesamt war Olympia in den vergangenen zwei Wochen das bestimmende Thema auf Twitter: Es wurden mehr als 187 Millionen Rio-Tweets abgesetzt, diese wurden 75 Milliarden Mal gesehen. Die meisten Einträge pro Minute verzeichnete der entscheidende Elfmeter von Neymar im Finale des Fußball-Turniers zwischen Deutschland und Gastgeber Braslien (5.6 n.E.) und wurde so zum Twitter-Moment der Spiele.

Medaillenhamster Michael Phelps landete auch online ganz oben auf dem Treppchen. Der erfolgreichste Olympionike der Geschichte wurde auf Twitter am häufigsten erwähnt. Silber ging an Jamaikas Sprintstar Usain Bolt, Bronze an Neymar.