Hamburg (SID) - Die Tennis-Weltranglistenzweite Angelique Kerber (28) hat sich als eine der ersten Spielerinnen für das WTA-Finale in Singapur (23. bis 30. Oktober) qualifiziert. Neben Kerber löste auch Serena Williams (USA) bereits ihr Ticket.

"Ich bin sehr froh, zum vierten Mal beim WTA-Finale dabei zu sein. Es ist eines der wichtigsten Events des Jahres", sagte Kerber. WTA-Boss Steve Simon lobte die beiden Vorzeige-Athletinnen: "Die beiden Spielerinnen sind unglaubliche Botschafterinnen für den Sport. Während Serena in ihrer ohnehin schon außergewöhnlichen Karriere weiter Rekorde bricht, erlebt Angie das bisher beste Jahr ihrer Karriere und hat sich als einer der hellsten Sterne auf der Tour etabliert."

Kerber triumphierte in diesem Jahr bei den Australian Open und sicherte sich damit ihren ersten Grand-Slam-Titel, zudem stand sie im Finale von Wimbledon. Am 14. August gewann sie die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio. Bei den am kommenden Montag startenden US Open hat sie die erneut Chance, Williams als Nummer eins der Welt abzulösen.