Istanbul (AFP) Die Türkei macht offenbar Ernst mit einer Offensive auf den Grenzort Dscharablus in Nordsyrien, der von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beherrscht wird. Türkischen TV-Berichten zufolge ordnete Ankara am Dienstag die Evakuierung des türkischen Grenzorts Karkamis an, der gegenüber von Dscharablus auf der anderen Seite der Grenze liegt. Demnach wurden die Bewohner der Stadt per Lautsprecher aufgefordert, Karkamis "aus Sicherheitsgründen" zu verlassen.

