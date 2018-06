Phnom Penh (AFP) In Kambodscha hat ein von der UNO unterstütztes Gericht mehrere Zeugen zur wenig bekannten Praxis der Zwangsehen unter der Schreckensherrschaft der Roten Khmer angehört. "Sie zwangen uns zu heiraten", sagte eine Frau bei der Anhörung am Dienstag, die Anfang 1978 bei einer Massenhochzeit gezwungen worden war, einen 20 Jahre älteren Kämpfer der Roten Khmer zu heiraten. "Ich habe diese Geschichte niemals erzählt, doch nun ist es Zeit, damit an die Öffentlichkeit zu gehen."

