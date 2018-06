Berlin (AFP) Nach dem schweren Erdbeben in Italien mit mindestens 38 Toten haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Joachim Gauck den Betroffenen ihre Anteilnahme ausgesprochen. Merkel zeigte sich am Mittwoch in einem Kondolenztelegramm an Ministerpräsident Matteo Renzi "tief betroffen". "Die Bilder der Verwüstungen sind schockierend."

