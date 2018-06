Mannheim (SID) - Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm muss beim Olympia-Qualifikationsturnier in Riga (1. bis 4. September) auf Nationalspieler Justin Krueger verzichten. Der Verteidiger fällt wegen einer Knieverletzung aus, die der 29-Jährige in der Saisonvorbereitung seines Klubs SC Bern erlitten hatte.

Nach Untersuchungen und Belastungstests durch Nationalmannschaftsarzt Dr. Andreas Gröger im Trainingslager in Mannheim wurde ein Einsatz des Abwehrspielers in Riga als zu riskant eingestuft. Krueger reiste daraufhin zurück in die Schweiz.

Ehe es in Lettland ernst wird, bestreitet die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Minsk noch zwei Länderspiele gegen Frankreich (Samstag, 16.00 Uhr) und Gastgeber Weißrussland (Sonntag, 16.00 Uhr).