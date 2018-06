Rom (dpa) - Bei dem schweren Erdbeben in Italien sind auch Krankenhäuser beschädigt worden. Die Patienten aus dem kleinen Hospital in der besonders betroffenen Ortschaft Amatrice müssten woanders hingebracht werden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Auch in anderen Orten der Region wurden beschädigte Krankenhäuser und Seniorenheime geräumt. In Amatrice versuchten die Helfer, sechs Menschen aus einem meterhohen Trümmerberg zu retten. Der Bürgermeister befürchtet Tote. Es herrsche Chaos, sagte er.

