Rom (dpa) - Das schwere Erdbeben in Mittelitalien könnte den Behörden zufolge weitere Menschen das Leben gekostet haben. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern sei unter den Trümmern, und es gebe kein Lebenszeichen, sagte der Bürgermeister der kleinen Gemeinde Accumoli dem Sender RaiNews24. Zwei Tote in dem Ort Pescara del Tronto hatte die Polizei am Morgen schon bestätigt. Das Erdbeben von einer Stärke von mehr als 6 hatte die gesamte Region zwischen Umbrien, Latium und den Marken erschüttert und war auch in Rom zu spüren.

