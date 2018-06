Berlin (SID) - DFL-Präsident Reinhard Rauball geht von einer Entscheidung im Verteilungskampf um die TV-Milliarden noch in diesem Jahr aus. "Wir brauchen drei oder sogar vier Sitzungen, um dieses Thema abzuhandeln", sagte der 69-Jährige nach seiner Wiederwahl bei der Generalversammlung in Berlin: "Ich bin mir aber sicher, dass wir noch in diesem Jahr einen tragbaren Kompromiss finden."

Ab der Saison 2016/17 fließen 1,2 Milliarden Euro aus der nationalen Vermarktung in die Kassen der 36 Profi-Klubs, zusammen mit den Auslandserlösen dürfte die Summe auf 1,5 Milliarden Euro steigen. Vor allem die Zweitligisten fürchten um ihr großes Stück vom Kuchen.

"Ich bin sicher, dass wir auch da eine Lösung finden. Das wird nicht so einfach sein wie in der Vergangenheit, da sich viele positioniert haben", sagte Rauball: "Wir wollen bis zur nächsten Mitgliederversammlung eine Entscheidungsreife herstellen."