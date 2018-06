Berlin (dpa) - Mehr als jedes zweite Erfrischungsgetränk in Deutschland enthält nach einem Test der Verbraucherorganisation Foodwatch sehr viel Zucker. Bei insgesamt 463 untersuchten Limonaden, Energydrinks, Fruchtsäften, Schorlen, Brausen und Eistees fanden sich in rund 60 Prozent der Produkte mehr als fünf Prozent Zucker, teilte Foodwatch mit. In mehr als einem Drittel wiesen die Kontrolleure mehr als acht Prozent Zucker nach. Das entspreche sechseinhalb Stück Würfelzucker auf 250 Milliliter. Nur 55 Getränke waren zuckerfrei.

