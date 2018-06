Rom (AFP) Nach dem Erdbeben in Italien ist die Opferzahl weiter angestiegen. Mindestens 18 Menschen seien ums Leben gekommen, teilten die örtlichen Behörden am Mittwoch mit. Das Epizentrum des Bebens mit der Stärke 6,2 lag nahe der Ortschaft Norcia in der Provinz Perugia, aus mehreren Orten in der Region wurden beträchtliche Schäden gemeldet.

