Rom (AFP) Bei dem schweren Erdbeben in Mittelitalien sind mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Menschen seien noch verschüttet, teilte der italienische Zivilschutz am Mittwoch in Rom mit. In den Regionen Marken, Latium und Umbrien waren in der Nacht mehrere Dörfer durch das Beben einer Mindeststärke von 6,0 schwer zerstört worden.

