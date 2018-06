Jerusalem (AFP) Ein Palästinenser hat im Norden des von Israel besetzten Westjordanlands am Mittwoch einen israelischen Soldaten mit einer Stichwaffe verletzt und ist von diesem erschossen worden. In einer Erklärung der Armee hieß es, Soldaten hätten südlich von Nablus nahe der jüdischen Siedlung Jizhar Steinewerfer verfolgt, die in einem Auto flüchteten. "Einer der Angreifer" sei "aus dem Auto gesprungen" und habe "auf einen Soldaten eingestochen". Dieser habe das Feuer eröffnet und den Palästinenser getötet. Der Soldat sei ins Krankenhaus gebracht worden.

